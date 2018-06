Várzera Grande Trapezista de MT cai de altura de 20 mentros e é internado em estado grave "Ele se apresentava no espetáculo do Circo Broadway, instalado perto do Aeroporto Marechal Rondon"

Por: Página Brazil/ Reproduzido por Tero Queiroz 04/06/2018 às 09:27 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução Um trapezista sofreu um acidente enquanto se apresentava em um espetáculo em um circo, na noite de ontem domingo (3), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Rogendegson Ramos de Abreu, de 33 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. Ele se apresentava no espetáculo do Circo Broadway, instalado perto do Aeroporto Marechal Rondon. Rogendegson estaria em um suporte, que teria rompido, e caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. Colegas do trapezista disseram que ele passou pela rede de proteção e caiu no chão, batendo a cabeça. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e socorreu o trapezista para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (PSMVG). O PSMVG informou que Rogendegson foi internado no box da unidade em estado gravíssimo. Ele passou por uma tomografia computadorizada e por intervenção cirúrgica. Os médicos suspeitam de lesão na coluna vertebral e traumatismo craniano. O trapezista está sedado e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Ele passou por outros exames e aguarda a avaliação de um ortopedista no PSMVG. O médico poderá indicar os novos procedimentos.