Bombeiro Trator atola e corretor é salvo por Bombeiro após passar charco Homem passou a noite em meio ao lamaçal

Na manhã deste domingo (10), por volta das 8h, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Corumbá, realizou resgate de um homem, de 58 anos, após o trator atolar em um charco na região do Forte Coimbra, proximidades do Morro do Produto. No trator estavam sete pessoas que realizavam avaliação para compra e venda de fazendas na região.

Conforme a equipe dos Bombeiros, após o trator atolar, os sete homens decidiram seguir a pé até até a fazenda mais próxima para pedir ajuda, no entanto, durante o trajeto pela vegetação em aguaçal, um dos homens sentiu câimbras e dores por todo o corpo.

Com isso, os colegas acharam uma região mais seca onde deixaram o homem, e seguiram viagem por cerca de 18 quilômetros. O homem passou a noite no local.

Horas depois, já no domingo, após acharem ajuda os outros 6 homens acionaram os Bombeiros, solicitando ajuda para resgate do amigo.

Indo até o local, a equipe de salvamento teve que usar cavalos para conseguir procurar o homem, que foi encontrado bastante debilitado e com dificuldades para se levantar. Com ajuda de peões de fazendas na região, o homem foi salvo e encaminhado ao Posto de Saúde de Forte Coimbra.