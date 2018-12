Grande Natal Travesti é encontrada morta seminua em campo de futebol Ela estava com uma faca de ponta em punho, Polícia Militar acredita que ela possa ter tentado se defender no momento em que foi agredida

Uma travesti foi encontrada morta com uma faca em punho e marcas de espancamento no corpo em um matagal em Parnamirim, Grande Natal, nesta quarta-feira (12). A vítima não identificada entrou para uma das maiores estatísticas de violência contra pessoas LGBTS do mundo, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), a cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada no Brasil.

O corpo foi encontrado em um campo de futebol próximo à Maternidade Divino Amor por um trabalhador que passava pelo local enquanto iria trabalhar, perto de 6h30. Ele acionou a Polícia Militar, que foi ao local para averiguação.

Junto com o cadáver foi encontrada uma faca de ponta que, segundo os oficiais, pode ter sido usado para se defender dos agressores. Além disso, ela estava seminua, usando apenas um short jeans. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi ao local para realizar os procedimentos de praxe.

Ainda de acordo com a Antra, apenas em 2017 foram contabilizados 179 assassinatos de travestis ou transexuais. O relatório apresentado pela associação destaca que o número de assassinatos em 2017 é o maior registrado nos últimos 10 anos.