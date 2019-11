Polícia Travesti é jogada para fora de carro por cliente que não pagou programa Travesti ficou com o cartão do cliente que trajava um jaleco de enfermagem

Uma travesti de 29 anos procurou a delegacia de polícia durante a madrugada desta quinta-feira (21) depois de ser jogada para fora do carro por um cliente, que não pagou pelos seus serviços, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

A travesti disse que foi contratada, por volta das 2 horas da madrugada desta quinta (21) para fazer um programa com um homem, que estava dirigindo um veículo Citroen C3, e usava um jaleco de enfermagem. Depois do programa terminar, o cliente disse que pagaria no cartão.

Quando ia passar o cartão, a travesti foi jogada para fora do carro pelo cliente que fugiu em alta velocidade deixando para trás o cartão com a vítima, que entregou na delegacia e registrou um boletim de ocorrência de vias de fato.