Veículo Travesti furta veículo e é presa em Dourados

Foi preso nesta quarta-feira (21), em Dourados, Paulo Fagner Custódio da Silva, 34, cujo utiliza nome social de Ana Paula Custódio da Silva, residente no bairro Pioneiro, em Fátima do Sul. O flagrante foi de furto no centro de Dourados.

Conforme informações policiais, a travesti furtou uma bolsa do interior de um veículo Fiat Mobile, estacionado na rua Camilo Ermelindo da Silva, centro. A bolsa furtada continha R$ 185 e era de uma mulher de 28 anos, moradora no Parque Alvorada.

Ao retornar para pegar o veículo, a mulher notou a ação e pediu ajuda de populares.

A travesti foi perseguida pela vítima e por populares que acionaram a Polícia Militar. Na rua Pedro Rigotti, jardim São Pedro, a criminoso foi detida.

Encaminhado ao 1° Distrito Policial, ele confessou o crime e disse que estava embriagado e que se arrepende. Paulo responderá por furto.