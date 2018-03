TRE atinge meta, sÃ³ que 55 mil eleitores ficam fora da biometria

Eleições 2018 TRE atinge meta, só que 55 mil eleitores ficam fora da biometria 'Já foram atendidos 523 mil eleitores até o domingo, dia 11'

Foto: Reprodução/Marcelo Varela/Rádio Globo

A capacidade total do TRE, nos três locais de atendimento, nesta última semana, é de cerca de 40 mil cidadãos. No entanto, a meta de 80% do eleitorado já foi atingida e não há prazo para prorrogação do atendimento.

Maior parte dessas pessoas envolve as que se mudaram de Campo Grande, para outro estado ou País, e não solicitaram a transferência do título, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Eleitoral.

Já foram atendidos 523 mil eleitores até o domingo, dia 11. O total de eleitores que deveriam passar pela biometria é de 618 mil.

Quem integra esse número de eleitores que deixou para a última hora terá de ter paciência e esperar horas nas filas dos postos de atendimento. São 50 atendentes no fórum e 75 no Memorial da Cultura.