Eleições 2018 TRE do MS cancelou mais de 80 mil títulos de eleitores que não fizeram biometria "A partir de hoje, até 9 de maio, eleitor que não compareceu no prazo para fazer procedimento pode procurar a Justiça Eleitoral"

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) começou a atender, na manhã desta quinta-feira (12), os eleitores que perderam o prazo para o cadastro da biometria e tiveram o título de eleitor cancelado. Ao todo, 80.058 pessoas não realizaram o cadastro em Campo Grande.

Os atendimentos tiveram início às 8h em quatro dos cinco pontos destinados a realização do serviço. São eles, o Fórum eleitoral – no Parque dos Poderes – que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e nos práticos da Guaicurus, General Osório e Aero Rancho, que funcionarão nos mesmos dias, das 8h às 14h.

Nos práticos, os eleitores serão atendidos por ordem de chegada, sendo distribuídas 150 senhas diariamente. Outro local de atendimento é no prédio do Cijus (Centro Integrado da Justiça), onde serão realizados 250 procedimentos por dia, das 12h às 18h.

Para regularizar a situação com o TRE, o eleitor precisa comparecer a um dos locais portando original e cópia de um documento oficial de identificação com foto, além do original do comprovante de residência atualizado.

Em caso de multas eleitorais, por ausência às urnas e/ou aos trabalhos eleitorais, e que estejam pendentes de pagamento, a quitação do débito deve ser realizado em uma das agências do Banco do Brasil.

Outros serviços - Os atendimentos também continuam para quem tirar o primeiro título, solicitar transferência ou emitir segunda via do documento. Para isso, basta levar original e cópia de um documento oficial de identificação com foto, além de original de um comprovante de residência atualizado.

Homens entre 18 e 45 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem levar cópia e original do comprovante de quitação militar.

Confira a seguir o endereço de cada ponto de atendimento do TRE:

Central de Atendimento ao Eleitor - Fórum Eleitoral: Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), no Parque dos Poderes.

CIJUS - Centro Integrado da Justiça: Ruas Sete de Setembro esquina com Av. Calógeras, Centro (antigo shopping 26 de Agosto).

Fácil Guaicurus: Avenida Gury Marques, 5111 - Bairro Universitário (a 100 metros do terminal Guaicurus).

Fácil General Osório: Rua Santo Ângelo, 51 - Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Fácil Aero Rancho: Av. Marechal Deodoro, 2603 - Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).