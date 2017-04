Cidade TRE-MS abre seleção para estagiário de ensino superior

A partir do próximo dia 07 de abril (sexta-feira), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abre as inscrições do processo seletivo para estagiário de ensino superior. O prazo segue até o dia 19 de abril.

A inscrição deverá ser feita pelo site www.tre-ms.jus.br e será concluída com a entrega obrigatória de 2kg (dois kilos) de alimento não perecível, na sede do TRE/MS, localizada na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes, em Campo Grande, no período de 07 a 20 de abril, das 13h às 17h.

Ao todo, são oferecidas 24 vagas para as áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social - Jornalismo, Direito e Engenharia Civil e formação de cadastro reserva para Comunicação Social - Publicidade e Propaganda e Informática.

O edital prevê também a reserva de vagas para pessoas com deficiência, afro-brasileiros e indígenas nas áreas de Direito e Informática.

Para participar do concurso, os candidatos devem estar matriculados com frequência regular em curso de educação superior. Também somente será aceito no programa de estágio do TRE-MS o candidato que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiado a partido político.

O estagiário terá jornada de 5 horas diárias e receberá uma bolsa no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), além de auxílio-transporte.

As provas serão realizadas no dia 7 de maio, às 8h30, na UNIGRAN Capital, localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, em Campo Grande.

Consulte o edital em: Edital Concurso de Estágio Superior