TRE-MS ultrapassa meio milhão de atendimentos no recadastramento em Campo Grande

Nesta terça-feira (6), a Justiça Eleitoral ultrapassou a marca de 500 mil atendimentos na revisão de eleitorado e cadastramento biométrico de Campo Grande. Até o momento, já foram 502.803 eleitores atendidos, o que corresponde a 80,33% do total da capital.

Faltam apenas 12 dias para o término do prazo, que é 18 de março. É importante ter em mente que o comparecimento é obrigatório, sob pena de ter o título eleitor cancelado.

Para ser atendido basta levar a via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Confira os locais e horários para realizar o cadastramento:

Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande - Fórum Eleitoral

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Parque dos Poderes.

Horário de atendimento:

Segunda a Domingo, das 8h às 17h.

Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro.

Horário de atendimento:

Segunda a Domingo, das 8h às 17h

CIJUS - Centro Integrado da Justiça (Atendimento para preferenciais)

Ruas Sete de Setembro esquina com Av. Calógeras, Centro (antigo shopping 26 de Agosto)

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.