'Segundo turno' TRE retoma atendimento a eleitores do MS que perderam prazo da biometria 'Novo prazo para procurar os postos de atementos vai até 09 de maio'

Foto: Reprodução/Correio do Pantanal



Os eleitores que perderam o prazo para a biometria obrigatória ou que desejam tirar a primeira via do título de eleitor e fazer transferência, podem procurar os postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) a partir de hoje, segunda-feira (26), em Campo Grande, até o dia 9 de maio, data do fechamento do cadastro nacional.

Biometria atrasada

Os eleitores que não compareceram à revisão eleitoral com o cadastramento biométrico, que terminou no dia 18 de março, precisam buscar a regularização do título de eleitor, que está cancelado, para poder votar nas eleições deste ano e não sofrer sanções na vida civil.

Para isso, basta procurar a Justiça Eleitoral portando original e cópia de um documento oficial de identificação com foto, além de original e cópia de um comprovante de residência atualizado. Caso haja multas eleitorais pendentes de pagamento, por ausência às urnas e/ou aos trabalhos eleitorais, a quitação deverá ser realizada pelo Banco do Brasil.

Importante lembrar que a emissão e o pagamento do boleto não são suficientes para a regularização da situação, devendo o eleitor comparecer ao posto de atendimento e apresentar o respectivo comprovante, com os demais documentos necessários.

Título de Eleitor

Eleitores que precisarem fazer o primeiro título, emitir segunda via por perda ou roubo, bem como transferência de domicílio eleitoral, devem comparecer ao posto de atendimento levando original e cópia de um documento oficial de identificação com foto, além de original e cópia de um comprovante de residência atualizado.

Homens entre 18 e 45 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem levar cópia e original do comprovante de quitação militar.

Confira os locais e horários de atendimento

1) Central de Atendimento ao Eleitor – Fórum Eleitoral

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), no Parque dos Poderes.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

2) CIJUS – Centro Integrado da Justiça

Ruas Sete de Setembro esquina com Av. Calógeras, Centro (antigo shopping 26 de Agosto)

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

3) Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil Guaicurus

Avenida Gury Marques, 5111 – Bairro Universitário (a 100 metros do terminal Guaicurus).

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

4) Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil General Osório

Rua Santo Ângelo, 51 – Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

5) Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil Aero Rancho

Av. Marechal Deodoro, 2603 – Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. (Com Página Brazil).