Liberado Trecho da 14, entre Afonso Pena e Barão, é liberado para tráfego Obras de calçamento continuarão sendo feitas no local

Trecho da rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco, foi liberado para o tráfego de veículos nesta quarta-feira (26). Local estava bloqueado por conta das obras do Reviva Campo Grande.

Conforme informações da prefeitura, no trecho foram realizados todo o trabalho de infraestrutura pesada pela Engepar, empreiteira responsável pela obra e, mesmo com a liberação, serviços continuam na via, com o calçamento.

Ainda segundo a Engepar, as obras de requalificação estão dentro do cronograma, com previsão de entrega para o fim de novembro deste ano.

Serviços como drenagem e esgotamento foram concluídos e ainda serão executados o paisagismo, retirada de fios e instalação do mobiliário. Monumento em alisão ao relógio da 14 também já foi instalado.

Durante os trabalhos, as lojas continuam funcionando normalmente e o acesso está garantido com passarelas.