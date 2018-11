Tiradentes Trecho de rua do Tiradentes muda sentido para mão única Mudança foi feita depois de pedidos da comunidade

Trecho da rua Cândida Lima de Barros, entre a avenida Ministro João Arinos e a rua Rouxinol, no bairro Tiradentes, que antes era mão dupla, mudou o sentido para mão única, no sentido bairro. Agentes de trânsito acompanharão o movimento para orientar os motoristas.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), os trabalhos de reordenação serão concluídos nesta tarde (13), com o intuito de proporcionar maior fluidez no trânsito, sendo um pedido antigo da comunidade da região.

além da mudança no sentido do tráfego, haverá também o acionamento do conjunto de semáforos implantado no cruzamento da rua Cândida Lima de Barros com a avenida Marquês de Pombal.

No local, os serviços de sinalização horizontal ainda estão sendo concluídos.