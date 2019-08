João César Mattogrosso Trecho movimentado da Avenida Eduardo Elias Zahran recebeu semáforos após indicação do vereador João

Atento aos gargalos do trânsito de Campo Grande, desde o início do mandato o vereador João César Mattogrosso (PSDB) tem acompanhado a situação de trechos críticos e reivindicado as melhorias necessárias junto ao Executivo, em prol de um trânsito mais seguro para todos. Após intervenção do parlamentar, o cruzamento da Rua Cayova com a Avenida Eduardo Elias Zahran, no Jardim Bela Vista, foi reordenado com instalação de semáforos.

“Desde que assumi o mandato como vereador, tenho destacado diversos pontos que possuem intenso fluxo de veículos e acabam se tornando crítico, especialmente em horários de pico, pela sinalização insuficiente. Desta forma, em parceria com o Executivo, temos conseguido importantes melhorias com o reordenamento e instalação de semáforos”, pontua o parlamentar.

Entre as principais melhorias ressaltadas pelo vereador no legislativo municipal estão os reordenamentos viários nas rotatórias da Via Parque, na Avenida Mato Grosso com a Nelly Martins, e da Coca-Cola, no cruzamento das avenidas Interlagos e Gury Marques. Além disso, na semana passada foi assinada a ordem de serviço para execução em outros dois trechos da Rua Joaquim Murtinho, que também são frutos das indicações de João César Mattogrosso.

Para o autor dos encaminhamentos, estas modificações no trânsito vão além de questões organizacionais. “Nosso objetivo é proporcionar mais segurança para população, tanto de motoristas, motociclistas e ciclistas, quanto dos pedestres. Importante ressaltar também os índices alarmantes de acidentes registrados nesses locais, o que, por si só, já justifica a necessidade destas intervenções”, explica.

As indicações são apresentadas durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Campo Grande e também são pautadas em reuniões com o Executivo e junto aos responsáveis técnicos das secretarias competentes, sobretudo da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).