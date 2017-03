Trechos da BR-163 em Coxim e SÃ£o Gabriel passam por obras e serviÃ§os

Trechos da BR-163 em Coxim e São Gabriel passam por obras e serviços

A CCR MSVia divulgou nesta sexta-feira (03/03), os trechos que passam por obras e serviços na BR-163/MS. Em alguns locais, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, e, em outros, desvios no tráfego.

De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as operações pare-e-siga foram criadas para que as obras e serviços sejam implantados na pista sem grande interferência no tráfego. Por isso, é muito importante que o usuário fique atento a esses trechos, pois podem acontecer retenções momentâneas de tráfego.

Pontos com desvio de tráfego:

Coxim – entre os kms 730 e 728;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 638 e 633;

Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 588 e 586;

Jaraguari – entre os kms 531 e 530;

Nova Alvorada do Sul/Rio Brilhante – entre os kms 366 e 348;

Caarapó/Juti – entre os kms 189 e 186;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 804 e 803;

Coxim – entre os kms 754 e 756;

Coxim/Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 728 e 726;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 604 e 602;

Bandeirantes – entre os kms 555 e 553 e entre os kms 547 e 544;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533;

Campo Grande – entre os kms 425 e 423;

Rio Brilhante – entre os kms 336 e 335;

Caarapó – entre os kms 238 e 237;

Itaquiraí – entre os kms 103 e 101;

Eldorado – entre os kms 47 e 43;

Mundo Novo – entre os kms 16 e 15.