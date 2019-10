Três corpos são achados com marcas de tiros em povoados de Ipirá, na Bahia Segundo Polícia Militar (PM), corpos foram encontrados tanto no povoado de São Roque de Ipirá, quanto na Fazenda Serrote do Capim.

Por: G1 14/10/2019 às 15:46

Três pessoas morreram após serem baleadas em Ipirá, cidade a cerca de 200 quilômetros de Salvador, no domingo (13). Ninguém foi preso. Segundo a Polícia Militar (PM), dois dos três corpos foram encontrados na região do povoado de São Roque de Ipirá, por volta das 8h, após agentes policias serem acionados. A polícia não detalhou as circunstâncias do crime, nem a autoria. Já o terceiro baleado foi localizado em um pasto da região chamada de Fazenda Serrote do Capim. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre sepultamentos e os enterros. Ainda conforme a PM, no local foram apreendidos, aproximadamente, 10 mil pinos para colocar cocaína, entre outros materiais que foram encaminhados para a delegacia. O caso é acompanhado pela Polícia Civil.