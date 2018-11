Ex-marido Três dias após matar o ex-marido enforcado, mulher liga para polícia e confessa crime A vítima foi enforcada com um cadarço e o corpo já estava em avançado estado de decomposição

Um homem de 35 anos foi morto enforcado pela ex-esposa de 31 anos, crime ocorreu na quarta-feira (21) na casa da vítima, mas só foi descoberto na tarde deste sábado (24). o crime aconteceu na rua Altino de Souza Barbosa bairro Benedito Rondon, em Rio Brilhante, município distante aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, Alaor Barbosa foi morto por enforcamento por um cadarço utilizado por Eleominda Rodrigues de Oliveira identificada como a ex -mulher e suposta autora do crime.

Segundo a PM uma ligação feita pela própria mulher levou os militares até a casa onde o corpo estava já estava em estado de decomposição em um dos cômodos do imóvel.

Eleomilda comunicou o caso e permaneceu na frente da casa aguardando a Polícia Militar. A mulher foi detida e conduzida à delegacia de Polícia Civil.

A suspeita disse que está em processo de separação e que na quarta- feira (21), ela e a vítima tiveram uma discussão acirrada e segundo ela, sem intenção, acabou matando Alaor.

A suposta autora ainda relatou que imaginou que Alaor não tivesse morrido e foi embora, retornando hoje ontem ao local e encontrou o homem morto. Ela foi levada e delegacia de Polícia Civil para interrogatório e a princípio, deve responder ao crime em liberdade.