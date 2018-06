Habitação Três fatores que podem impedir a aprovação do crédito imobiliário Tenha estas etapas em mente antes de comemorar a compra de um imóvel

Está planejando comprar uma casa, mas tem receio que seu financiamento imobiliário não seja aprovado pelo banco? Segundo o especialista financeiro Marcelo Prata, ouvido pela revista 'Exame', as instituições bancárias avaliam três fatores no momento da aprovação do crédito.

"O primeiro fator é o seu crédito, o seu comportamento como tomador de crédito junto ao banco. Então ele vai olhar se você não tem restritivos no seu nome, ou se você não é capaz de assumir as prestações do seu financiamento", diz.

Já a segunda variável analisada pelo banco é o imóvel em questão. "Muitas vezes o seu crédito pode ter sido aprovado, seu nome está em ordem, você tem renda, mas o imóvel pode apresentar algum tipo de problema - como problemas estruturais, por exemplo - que façam com que o banco não queira receber este imóvel em garantia", explica.

Para além da questão estrutural, pode ser que o imóvel tenha uma documentação irregular. Neste caso é preciso que os papéis sejam regularizados para que o banco aprove o financiamento.

Prata diz que o terceiro fator em análise está relacionado aos vendedores deste imóvel. "Se eles tiverem problemas jurídicos sérios, o banco não vai aprovar este financiamento, uma vez que uma ação trabalhista poderia deixar em risco o imóvel, fazendo você perder no futuro e próprio banco", afirma.