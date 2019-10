Série B do Brasileirão Três jogos abrem a 29ª rodada da Série B do Brasileirão

Três jogos abrem nesta segunda-feira (14/10) a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em campo, equipes que brigam pelo acesso à primeira divisão do nacional no ano que vem.

Os duelos estão todos agendados para as 19h (MS).

Em Goiânia, o Atlético-GO, terceiro colocado, recebe a Ponte Preta, 10ª na tabela. O jogo é no estádio Antônio Accioly.

Já na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o atual vice-líder Sport encara o Cuiabá, 12º no Brasileirão.

Por fim, o Guarani, 13º, duela diante do Botafogo de Ribeirão Preto (SP), sétimo colocado e distante apenas três pontos do G-4. O compromisso está agendado para o estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).