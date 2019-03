Leishmaniose Três Lagoas confirma primeira morte de leishmaniose visceral em bebê Vítima era uma menina de um ano de idade e faleceu no último dia 10, no Hospital Estadual de Bauru (SP) onde estava internada

Três Lagoas registrou a primeira morte por leishmaniose visceral, uma doença transmitida pelo mosquito palha, neste ano. A vítima é uma bebê, de um ano de idade, que faleceu no último dia 10, no Hospital Estadual de Bauru (SP) onde estava internada. Ela residia no Jardim Flamboyant.

O caso era investigado desde a semana passada pela Vigilância Epidemiológica, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, e confirmação foi divulgada nesta sexta-feira (29) após a realização de uma série de exames, coletas de amostras de sangue de cães e bloqueio químico nos bairros onde a criança residia.

Segundo relatórios de monitoramento semanal da Leishmaniose, no acumulado de 2019, Três Lagoas registrou 25 casos notificados da doença. No entanto, todos eles foram descartados por apresentarem resultado negativo. A última morte no município foi em 2018.

O que é Leishmaniose Visceral

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia e outras manifestações. Se não tratada, pode levar a morte em 90% dos casos.