Tecnologia Três Lagoas: tecnologia avançada monitora abastecimento de água em tempo real

Diretamente do celular, o gerente regional de Três Lagoas, Adilson Silva Bahia, consegue acompanhar em tempo real o abastecimento de água em toda a cidade.

“Se algum poço der problema ou percebermos que o nível de algum reservatório está baixo, é possível tomar medidas operacionais rápidas para solucionar o problema, evitando, assim, problemas como a falta de água”, destaca o gerente.

Isso só é possível graças a uma tecnologia avançada online de monitoramento (telemetria) que a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) utiliza para acompanhar em tempo real o sistema de abastecimento de água na cidade.

No final de 2018, a estatal inaugurou o Núcleo de Operações e Controle, instalado na sede da Sanesul, em Campo Grande.

Em painéis eletrônicos, é possível visualizar em tempo real detalhes do abastecimento de água em Três Lagoas, como índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul.

As mesmas informações ficam disponíveis no celular do gerente regional e em computadores na gerência regional da Sanesul em Três Lagoas.

“A Sanesul está avançando cada vez mais nessa parte de tecnologia, que nos ajuda muito nos trabalhos do dia a dia. Hoje só há desabastecimento de água em algum ponto isolado decorrente de alguma intervenção necessária, como por exemplo, algum rompimento de rede. Do contrário, o abastecimento segue normalmente”, explica o gerente.

Além de Três Lagoas, a Sanesul também utiliza essa tecnologia para monitorar o abastecimento de água de Corumbá, Ponta Porã, Maracaju e do Distrito de Vista Alegre.