Acidente Fatal Três pessoas morrem após acidente envolvendo duas carretas na BR-163

Veículo Gol foi completamente destruído no acidente. Foto: Tá Na Mídia Naviraí

Maria da Conceição Cruz Martins, de 63 anos; Vagner Araujo Dos Santos, de 29 e Sabrine Garcia dos Santos Martins, de apenas 02 anos morreram após grave acidente ocorrido na manhã deste domingo, dia 24 de novembro, na rodovia BR-163, próximo à cidade de Naviraí, na região Sul do Estado.

A motorista do veículo, Hebe Sabrina Cruz Martins, de 31 anos, foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Naviraí, mas em seguida transferida com urgência para o Hospital da Vida em Dourados. As quatro pessoas ocupavam um veículo VW/Gol, que foi atingido por duas carretas após uma ultrapassagem.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí ao ultrapassar uma carreta, Hebe teria perdido o controle de direção e invadido a pista contrária. O Gol acabou sendo atingido na lateral por uma carreta e com a força do impacto o carro foi lançado contra a lateral da carreta que a condutora havia acabado de ultrapassar.

Os três passageiros foram lançados para fora do veículo e morrem na hora. Todos os ocupantes do veículo Gol são moradores de Porto Velho, Rondônia. Os motoristas das carretas envolvidas no acidente, não sofreram ferimentos. Segundo testemunhas, sobre o teto do veículo Gol havia varias malas amarradas o que pode ter levado a condutora a perder o controle da direção durante a ultrapassagem.

Por causa da batida a rodovia ficou interdita, formando um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros nos dois sentidos. Equipes de socorro, da concessionária CCR e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local.