POLÍTICA Três Projetos serão votados na sessão ordinária da próxima terça-feira

Foto: Izaías Medeiros

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam três Projetos na sessão ordinária desta terça-feira (19).

Em única discussão e votação serão votados dois Projetos. O Projeto de Lei n. 9.172/18, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a concessão de incentivos à empresa Clínica de Doenças Renais S/S., no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

E o Projeto de Resolução n. 403/18, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que altera dispositivos da Resolução n. 1.098, de 16/06/2009 que “institui a Medalha Legislativa do Mérito Educativo Campo-Grandense e dá outras providências”.

Por fim, em primeira discussão e votação os parlamentares votam em Plenário o Projeto de Lei n. 8.910/18, que institui o Programa de prevenção e combate ao 2º abandono com relação à capacitação técnica no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Júnior Longo, Valdir Gomes, Dharleng Campos, Otávio Trad, Delegado Wellington, André Salineiro, Pastor Jeremias Flores, Chiquinho Telles, Dr. Wilson Sami, Lucas de Lima, Ademir Santana, Fritz, Vinicius Siqueira e Ayrton Araújo do PT.

Palavra Livre – A convite do vereador Eduardo Romero, fará uso da Tribuna o presidente da Associação de Restauração, Conservação e Preservação de Produtores de Água da Bacia do Guariroba, Claudinei Menezes Pecois, que discorrerá sobre os trabalhos desenvolvidos pela associação na bacia.

SERVIÇO

A sessão ordinária desta terça-feira (19) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.