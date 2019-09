40 facadas Três são presos por morte de jovem com mais de 40 facadas Vítima foi levada de casa à força por quadrilha

Três pessoas foram presas acusadas pela Polícia Civil do assassinato com mais de 40 facadas de Érica Rodrigues Ribeiro, 29 anos, cujo corpo foi localizado às margens do Rio Paranã, em Três Lagoas, na última terça-feira (3).

Os acusados foram todos detidos entre a tarde e noite de terça e esta manhã, segundo a polícia. Uma quarta suspeita de participar do crime já foi identificada e está foragida.

A identificação do quarteto foi possível graças a uma familiar de Erica, que contou à polícia que eles foram em sua casa perguntar do paradeiro da jovem horas antes dela levarem ela.

Segundo vizinhos, duas mulheres fizeram a abordagem da vítima. Elas perguntaram se Érica queria sair, mas o pedido foi negado, visto que ela cumpre prisão domiciliar.

A familiar revelou ter escutado o momento em que os bandidos a puxam e ela grita por socorro. Chegou à janela a tempo de ver Érica sendo arrastada pelos cabelos. Segundo a polícia, outros familiares tentaram intervir, mas foram ameaçados de morte.

Érica chegou a ligar para casa dizendoq ue estava tudo bem e que "voltaria logo."

Com ajuda do depoimento de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, policiais do SIG e da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade identificaram os quatro envolvidos. Com mandados de prisão temporária já em mãos, as equipes localizaram e prenderam três suspeitos. A quarta, que não teve o nome divulgado, está foragida.

Em depoimento, os três negam qualquer participação no crime, apesar do reconhecimento facial.

Segundo a polícia, Érica pode ter sido vítima do chamado “tribunal do crime”.

A Polícia Civil que trabalha com três linhas de investigação, acredita que a vítima foi executada à mando de uma organização criminosa, por motivos que ainda não estão totalmente esclarecidos pelos policiais.