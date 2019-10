Crime Ambiental Três são presos por pesca predatória no Rio Ivinhema Também foram apreendidos petrechos proibidos como anzóis de galho

PMA flagrou três por pesca predatória no rio Ivinhema Foto: Divulgação/PMA

Policiais militares ambientais de Batayporã autuaram três pescadores por pesca ilegal no rio Ivinhema. O proprietário de um rancho de 52 anos, residente em Avanhandava (SP), foi preso com pescado fora da medida permitida. Ele havia capturado cinco exemplares de jurupensém, um de pintado e um exemplar de piavuçu. No total foram encontrados 9 quilos de pescado no freezer da propriedade.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foi autuado em flagrante e responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de prisão. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 860,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Outra equipe autuou no rio Ivinhema dois pescadores profissionais. Eles foram abordados em embarcação e realizavam pesca em conjunto com dois pescadores amadores o que é proibido por lei. Os profissionais, de 42 e 45 anos, moradores em Nova Andradina, foram multados administrativamente em R$ 1.106,00 e 1.182,00 respectivamente. Com eles foram apreendidos três exemplares de pescado da espécie pintado e um exemplar de barbado, pesando 15 kg, 14 anzóis de galho (petrechos proibidos), um barco e um motor de popa. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

Durante os trabalhos que faz parte da Operação Pre-piracema, as equipes ainda apreenderam no rio Ivinhema 41 anzóis de galho e uma rede de pesca que estavam armados no rio. Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados.