Furto Três são presos tentando furtar mais de R$ 2 mil em produtos de supermercado

Na noite da última quarta-feira (02), em atendimento de ocorrência a guarnição da 5ª CIPM prendeu três pessoas acusadas de tentativa de furto, em Campo Grande.

A equipe do Pelotão Coophatrabalho deslocou até um supermercado, onde havia três pessoas detidas, dois homens e uma mulher, segundo os funcionários da loja, eles haviam tentado sair com várias mercadorias sem efetuar o devido pagamento.

Dentro dos carrinhos havia, carnes, cervejas, produtos de limpeza, sandálias entre outros, totalizando o valor de R$ 2.107,59.

Os suspeitos foram abordados pelos funcionários do Supermercado quando já estavam no pátio do estabelecimento.

Os três foram encaminhados a Depac juntamente com toda a mercadoria para as devidas providências.