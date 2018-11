PRF Três veículos roubados são recuperados pela PRF no domingo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou somente neste domingo, 25 de novembro, três veículos no Estado, dois carros e um caminhão.

O primeiro veículo recuperado foi abordado na manhã de domingo na BR-163 km 323, na Unidade Operacional de Rio Brilhante/MS. Era um caminhão M.Benz/L1518 com placas de Votorantim/SP, conduzido por um homem de 25 anos acompanhado de um passageiro de 34.

O CRLV apresentado era falsificado e o veículo tinha sinais de adulteração, sendo que o original tem emplacamento em Itu/SP, com ocorrência de furto do dia 20/11/2018.

Questionados, o passageiro informou que adquiriu o veículo em Sorocaba há 5 meses e ainda não havia transferido para seu nome. O CRLV, segundo ele, ficou a cargo de um despachante de Carapicuíba/SP. Já o passageiro, disse que dirigia fazendo um favor para o passageiro.

Na manhã deste domingo, 25 de novembro, no km 600 da BR-262, durante fiscalizações de rotina, a equipe policial recuperou um JAC/J3 com placas de Corumbá/MS, conduzido por um homem de 45 anos, acompanhado de duas passageiras de 29 e 23 anos. O veículo possuía registro de roubo/furto na cidade de Campo Grande/MS em 07/11/2018.

O condutor declarou ter pego o carro emprestado com um amigo e disse também desconhecer a origem ilícita veículo.

Na última ocorrência, no km 323 da BR-163, em Rio Brilhante/MS, os policiais rodoviários federais abordaram a Ford/Ranger LTD, com placas aparentes de Piracicaba/SP. O motorista e a passageira, ambos de 26 anos, apresentaram-se nervosos à abordagem.

Em vistoria minuciosa aos sinais de identificação do veículo, foi descoberto que o automóvel possuía registro de roubo/furto, em 15/11/2018, no Rio de Janeiro/RJ, donde era emplacado.

O condutor declarou que saiu de Presidente Epitácio/SP, cidade em que reside, e iria até Dourados/MS. Afirmou também que a caminhonete pertencia ao chefe dele, dono de uma garagem.

Todos os envolvidos, juntamente com os veículos, foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.