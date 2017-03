Tribunal de Contas abre inscriÃ§Ãµes para mais de 40 vagas de estÃ¡gio

Tribunal de Contas abre inscrições para mais de 40 vagas de estágio

As inscrições para o processo seletivo do TCE/MS (Tribunal de Contas) de 44 vagas para estagiários iniciam-se nesta segunda-feira (6). As inscrições terminam no dia 20 de março e oferecem oportunidades para alunos dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade de Propaganda.

A realização da prova objetiva está prevista para o dia 23 de abril de 2017, com início às 13h e término às 16 horas. O valor das inscrições é de R$ 40,00, com 10% reservadas a estudantes portadores de necessidades especiais. As inscrições serão realizadas na sede do Tribunal de Contas do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29, Parque dos Poderes, Campo Grande.