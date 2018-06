TCE MS Tribunal de Contas e CRC-MS promovem Encontro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

A realização do XXI Encontro Sul-mato-grossense de Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o primeiro evento de educação profissional continuada fruto de uma parceria entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MS) firmada por meio de uma cooperação técnica assinada no dia 15 de março de 2018. O evento que registrou um número recorde de público, no auditório da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX) na tarde desta terça-feira (19/06) e tem sequência amanhã, quarta-feira (20), é direcionado aos profissionais da contabilidade e de outros setores relacionados à área pública e aos auditores de controle externo da Corte de Contas.

Na abertura do encontro, o Vice-Presidente e Diretor-Geral da ESCOEX, conselheiro Ronaldo Chadid, destacou que a contabilidade é uma área complexa e que possui poucos profissionais atuando no Estado, daí a importância do encontro para a realização da troca de conhecimentos entre os profissionais, um intercâmbio científico cultural que trará muitos benefícios para ambas às instituições: “O dia a dia do TCE-MS é trabalhar com a contabilidade, já que as prestações de contas são feitas, basicamente, utilizando conhecimentos da contabilidade aplicada ao setor público, por isso o domínio dessa área é fundamental para os nossos auditores”.

Presente no evento, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Iara Marchioretto, destacou a relevância da parceria e afirmou que essa é uma oportunidade ímpar, para que o Conselho esteja mais presente na área pública: “Esse evento em parceria com o Tribunal de Contas e a ESCOEX, vem num momento oportuno, por conta de todas as mudanças no setor público, para trazer aos profissionais as alterações da legislação, as práticas contábeis que eles precisam estar relacionando com a prática do dia a dia”.

De acordo com a contadora e vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC/MS, Tânia Regina dos Santos Machado, o foco do Conselho tem sido na educação profissional continuada dos profissionais da área: “Por isso quem tem mais a ganhar com essa capacitação dos contadores é a sociedade pela qualidade que os mesmos passarão a prestar a partir dos novos conhecimentos adquiridos aqui no encontro”.

Após a abertura do XXI Encontro Sul-mato-grossense de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os participantes contaram com a primeira palestra da tarde com o tema “Sistema Único – STN”, proferida pelo Chefe do Núcleo de Consolidação das Contas Públicas da Coordenação de Normas de Contabilidade Pública Aplicadas à Federação, Bruno Bastos Neves. Em seguida, a analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União (CGU), Dra. Janaina Gonçalves Theodoro de Faria palestrou sobre o tema: “Transparência e Contas Públicas”.

A programação da tarde seguiu com o “Painel: Controle Interno”, tendo como coordenador o conselheiro da Câmara de Controle Interno do CRC/MS, contador Orlando Martins de Lima e participantes a Auditora Estadual de Controle Externo e Diretora de Controle Interno do TCE-MS, Ana Lúcia Matos de Lima Ribeiro e de Evandro Ferreira de Viana Bandeira, atual Secretário Municipal da Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência de Campo Grande/MS.

Na quarta-feira, dia 20 de junho, último dia do encontro, os trabalhos terão início às 8h30 com a Oficina: “e-Contas (Demonstrações Contábeis, Tabelas auxiliares e Manuais)”, ministrada pela Auditora Estadual de Controle Externo SIPCE - Divisão de Sistematização das Informações e Procedimentos de Controle Externo – TCE/MS, Flávia Pierin Freitas e pela Auditora Estadual de Controle Externo Chefe da SIPCE - Divisão de Sistematização das Informações e Procedimentos de Controle Externo – TCE/MS, Jaqueline Martins Correa.

A programação da manhã terá sequência com a palestra: “Notas Explicativas”, pelo instrutor e Gerente de Estudos e Normatização Contábil Diretoria de Contabilidade Geral Secretaria de Estado da Fazenda /SC, Flávio George Rocha. Logo após, a Oficina: Notas Explicativas “O que não colocar em Notas Explicativas”, e terá como instrutores os auditores substitutos de conselheiro, Célio Lima de Oliveira e Patrícia Sarmento dos Santos.

A tarde segue com a palestra: “Correções de Erros Contábeis”, proferida por José Benedito do Prado Filho. A programação terá encerramento com o “Talk Show: Responsabilização do Contador/Fraude Contábil”, com o vice-presidente da Câmara de Fiscalização Ética e Disciplina, contador Walter Aparecido Bernegozzi.