FISCALIZAÇÃO Tribunal de Contas impugna mais de meio milhão aos cofres públicos de Coxim Ivinhema, Nova Andradina e Coronel Sapucai também foram multadas

Os conselheiros presentes, Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo e Jerson Domingos, presidente da sessão Foto: Divulgação

Envolvendo segmento de merenda escolar, a Segunda Câmara impugnou ontem, terça-feira (22), contrato celebrado entre a Prefeitura de Coxim e a empresa Roma Distribuidora de Alimentos, o processo está ligado ao Pregão Presencial realizado pelo município em maio de 2016, no valor de mais de R$ 528.908.

O prefeito reeleito no município, Aluizio Cometki São José (PSB), foi multado ao pagamento de R$ 56.648,13 por documentos não apresentados ou mesmo atraso na apresentação destes.

A decisão foi votada por unanimidade entre os conselheiros presentes, Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo e Jerson Domingos, presidente da sessão. Com 25 processos apreciados, a Segunda Câmara teve a participação do procurador-geral adjunto do Ministério Público de contas, José Aêdo Camilo, que proferiu seus pareceres.

Além do processo contra Coxim, foram aplicadas multas contra a Prefeitura Municipal de Ivinhema em contrato celebrado com a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda, com o objetivo de registro de preços para o futuro fornecimento de combustível, tipo óleo diesel automotivo, destinado ao abastecimento dos veículos e maquinários da frota municipal. Nesses municípios os contratos foram aprovados, mas foram aplicadas multas por atrasos nas entregas de documentações.

Também foi multada a administração do Município de Nova Andradina, por contrato celebrado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com a empresa M.R.P, que ofereceria transporte escolar.

E também foi alvo de apreciação e decisão de aplicação de multa, contrato celebrado entre o município de Coronel Sapucai, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, com a empresa Fortes Comércio e Serviços Ltda, que forneceria cestas básicas.