Tribunal de Contas participa de evento sobre monitoramento e avaliação do PNE-MS

A coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Escola Superior de Controle Externo, Fernanda Olegário dos Santos Ferreira, representou o TCE-MS, nessa quinta-feira (10/05), no evento promovido pela Rede de Assistência Técnica para o Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação de MS (UNDIME/SED/SASE/MEC).

A primeira formação do ano de 2018 sobre a “Metodologia de Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação e temas complementares” teve lugar no Centro de Formação Mariluce Bittar, em Campo Grande, e reuniu Secretários de Educação, técnicos representantes do MEC, equipe da Secretaria de Estado de Educação e ainda coordenadores de comissão de monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação.

Cumprindo com seu papel preventivo e pedagógico, e atendendo ao convite feito pela equipe da Rede de Assistência Técnica, a participação do TCE-MS no evento, faz parte do Projeto “ESCOEX em Ação”.

Em sua participação, Fernanda Olegário, informou sobre o fundamento e o histórico do Plano Nacional de Educação e os Tribunais de Contas. Destacou as realizações do TCE-MS, que deu origem as diversas publicações da Corte de Contas, tais como: “Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Gastos em Educação – Contribuições para Análise das Contas Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul 2005/2015” – que já está em sua terceira edição; “Acesso à Educação Infantil na Pré-escola, Estudo e Análise da Realidade do Estado de Mato Grosso do Sul 2015 – meta PNE 2016”; “Insucesso Escolar: Uma Abordagem Financeira”, lançado em 2013 e atualizado em novembro de 2017; dentre outras publicações. Apresentou, também, sobre o “Sistema de Monitoramento do PNE” do TCE-MS.

Os dois dias (09 e 10) de programação do evento, reuniu representantes dos municípios de Bataguassu, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Fátima do Sul, Jateí, Laguna Carapã, N Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Anastácio, Angélica, Bodoquena, Iguatemi, Juti, Miranda, Agua Clara, Bandeirantes, Cassilândia, Corguinho, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde, Rochedo, Sonora, Costa Rica, Glória de Dourados, Ivinhema, Aquidauana, Corumbá, Ladário, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Sidrolândia, Terenos, Alcinópolis, Inocência, Paraíso das Águas, Rio Negro e Tacuru.