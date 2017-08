Luto Tribunal de Justiça e governo de MS decretam luto oficial de 3 dias pela morte de Pedro Pedrossian Pedro Pedrossian, ex-governador de MS, faleceu na madrugada desta terça-feira(22)

Pedrossian conquistou uma brilhante trajetória profissional e política Foto: G1 MS

O governador Reinaldo Azambuja decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian, ocorrido na madrugada de hoje (22.8), em sua residência, aos 89 anos.

“Pedrossian construiu uma destacada trajetória como homem público, com singular atuação no cenário político de Mato Grosso do Sul”, destaca o decreto nº 36, assinado nesta manhã por Azambuja.

E o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Divoncir Schreiner Maran também decretou luto oficial no âmbito do Poder Judiciário do Estado, pelo período de três dias, a contar de hoje (22), sem prejuízo das atividades normais do órgão.

A declaração de luto oficial ressalta, ainda, a brilhante trajetória profissional e política do ex-governador de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e ex-senador “e o reconhecimento de sua atuação á frente deste Estado por toda a sociedade sul-mato-grossense”.

O velório será no Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e o sepultamento será no Parque das Primaveras, às 16h30.

Trajetória Política

Pedro Pedrossian foi grande homem público, que em seus 89 anos de vida, chegou a ser governador por três vezes. Engenheiro, Pedro Pedrossian trabalhou na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Três Lagoas. Em outubro de 1965 foi eleito governador do então estado de Mato Grosso, antes da divisão.

Em novembro de 1980, foi o terceiro governador nomeado para Mato Grosso do Sul, por ato do então presidente da República João Figueiredo. Para assumir o governo, renunciou ao mandato de senador.

Anos depois, Pedro Pedrossian foi eleito e governou o estado entre 1991 e 1994. Ele deixa Maria Aparecida Pedrossian, com quem era casado há 69 anos, seis filhos e 11 netos.

Entre obras que marcaram a sua gestão, Pedrossian implantou a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o estádio Morenão, o Hospital Regional Rosa Pedrossian, o Parque dos Poderes, que ser tornou o centro do poder do Estado e foi inaugurado em 1983.