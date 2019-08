TCE-MS Tribunal que julga as contas dos outros esconde as suas Corte conhecida como paraíso das sinecuras desafia órgãos de controle e opinião publica

Nem os questionamentos da sociedade, e muito menos as obrigações legais que submetem todas as instituições publicas ao controle da sociedade e dos organismos instituídos com esta finalidade, convencem o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul a levantar totalmente o véu que, em vez de cobrir, na verdade acoberta suas ações. Até o Ministério Publico é engabelado pela ardilosa sistêmica dos conselheiros. É um jogo de gato e rato, no qual a presa está levando a melhor sobre seu predador natural.

Metáforas a parte, o que intriga é a facilidade com que o TCE/MS mantém os seus atos, que deveriam ser públicos, protegidos dentro de uma espécie de “caixa preta” indevassável. Não se importa sequer com o fato de que tanto mistério, guardado a sete chaves, faz aumentar o grau de suspeição acerca da lisura e do comprometimento ético da corte

Um demonstrativo disso é a seguida e rotineira indiferença com que o TCE trata os questionamentos que lhe são feitos, até por seus próprios subordinados. Um caso que está à vista e é atual consta dos registros oficiais da instituição. No dia 30 de julho deste ano, às 9h9min, a reportagem do OlharMS entregou e protocolou no Tribunal um pedido de autorização para reprografar todos os seus procedimentos administrativos.





Na terça-feira, exatamente 29 dias depois, sem receber qualquer resposta, o site entrou em contato com o TCE para saber o destino da solicitação. Pediram então ao solicitante que aguardasse. Até às 13h do dia seguinte, quando esta matéria foi elaboada, o site ainda continuava aguardando. O número da solicitação no recibo de protocolo é 001989082.

A resistência ferrenha em manter ocultos os seus atos reforça suspeitas já generalizadas e com direito a investigações que envolvem até a força-tarefa do Grupo de Apoio Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Gaeco), conforme já relatado em reportagens da imprensa local baseadas em depoimentos de ex-servidores e ex-diretores de núcleos de controle, como o Ministério Publico Especial do Tribunal de Contas e o Ministério Publico Estadual.

Para ampliar o borrão escuro que mancha a corte, pesa ainda sobre si o parecer da Controladoria-Geral da União (CGU), que deu ao Portal de Transparência do TCE/MS nota 4,4, numa escala de avaliação que vai até 10.

Isso é reflexo do portal de fantasia que o Tribunal de Contas maquiou para lançar na Internet, omitindo algumas informações – as mais importantes – sobre como vem gastando seu orçamento. Já se sabe que expressiva parcela dos desembolsos de seu cofre vai para contratos de gaveta e licitações postas sob dúvida.