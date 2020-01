Maconha Trio é preso com 616 kg de maconha levada em carro furtado de locadora Receberiam R$ 10 mil para levar maconha até Três Lagoas

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (8) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por tráfico de drogas. Em um Toyota Corolla, pertencente a uma locadora, a PRF localizou 616 quilos de maconha. O caso foi registrado na cidade de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

As equipes faziam fiscalização no km 416 da BR-060, na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um veículo Fiat Palio, placas de Jandira (SP). O carro era conduzido por um jovem de 26 anos, que se mostrou nervoso durante entrevista aos policiais. Em vistoria no carro, os policiais encontraram um rádio comunicador, que levantou suspeita de que o Palio estava fazendo serviço de batedor.

Enquanto isso, outra equipe realizava deslocamento na área urbana de Sidrolândia, quando recebeu denúncia sobre um Corolla com placas de Belo Horizonte (MG) em atitude suspeita. Os policiais localizaram o veículo estacionado em um estabelecimento local e ao se aproximarem do Corolla sentiram forte odor de maconha. Foram identificados o motorista, um jovem de 18 anos e uma passageira, de 19. Ambos foram encaminhados até a Unidade Operacional onde o primeiro veículo abordado aguardava.

Na unidade, a mulher confessou ter carregado a droga em Ponta Porã. O motorista de 18 anos disse que entregaria o entorpecente em Três Lagoas e que ambos receberiam R$ 10 mil pelo serviço. Eles confessaram que o Palio realizava o serviço de batedor.

Em consulta aos sistemas, foi descoberto que o Corolla possuía ocorrência de apropriação indébita, registrada em dezembro de 2019 em Osasco (SP), pela locadora proprietária do veículo. Os presos, veículos e droga foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.