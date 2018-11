Assassinato Trio é preso em MS acusado de assassinato no Pernambuco

Policiais do Garras prenderam três homens em Campo Grande. Eles são acusados de participação na morte de Francisco de Assis Rezende da Silva, após uma briga por causa de uma pipa com cerol. A vítima foi executada a tiros e a facadas no dia 10 de agosto, na cidade de Petrolina (PE).

De acordo com o Midiamax, o trio estava numa casa localizada no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Eles chegaram ao Estado após o crime. Foram presos Ailton Luiz da Silva, de 52 anos, Emerson Siqueira da Silva, de 32 anos e o sobrinho de Ailton, Enderson Siqueira da Silva de 25 anos.

Os três, inclusive, já teriam feito entrevista de emprego na Capital e começariam a trabalhar em uma construtora no dia 3 de dezembro. Francisco era funcionário do poder judiciário de Petrolina.

Ainda de acordo com o Midiamax, o assassinato teria acontecido depois do filho da vítima dizer ao pai que teria sido agredido com tapas pelo filho de Ailton, quando soltava pipa em frente à casa dos acusados.

Francisco teria ido tirar satisfação quando começou a briga entre os vizinhos e Emerson que já tinha um mandado de prisão por homicídio em Goiás saiu armado efetuando disparos contra a vítima, que ainda foi esfaqueada no chão por Ailton. Os três serão transferidos para Petrolina.