Ração animal Trio é preso suspeito de furtar cinco sacos de ração animal Produtos furtados foram localizados em uma caminhonete

Três homens, de 44, 47 e 24 anos, foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nesta terça-feira (22), suspeitos de furtar cinco sacos de ração animal na zona rural do município de Vicentina, a 246 quilômetros de Campo Grande.

Após denúncia, os policiais passaram a fazer buscas pela região e encontraram dois suspeitos, que acabaram confessando o crime juntamente com um terceiro indivíduo, que teria armazenado os objetos. Os policiais então foram para a casa dele.

Lá, as equipes encontraram uma caminhonete F4000 com os produtos furtados. O suspeito não estava lá no momento, mas foi localizado logo em seguida e também confessou a ação. O caso foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira).