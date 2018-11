Cocaína Trio é preso transportando 55 kg de cocaína em ônibus de viagem Bolivianos foram presos em flagrante ontem a noite na BR-262

Três bolivianos foram presos na noite de ontem (19), transportando cerca de 55 quilos de cocaína dentro de ônibus que fazia o itinerário Bolívia/São Paulo. O trio foi abordado por policiais federais durante fiscalização no Posto Fiscal Lampião Aceso, localizado na BR-262 em Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, um cão farejador encontrou o entorpecente em três malas dentro do compartimento de bagagem do ônibus. Policiais federais constataram que um dos estrangeiros era o proprietário do entorpecente e os outros dois comparsas eram os motoristas do ônibus.

O trio foi preso e encaminhado até a sede da Polícia Federal por tráfico internacional de drogas.

Caso Semelhante

Na semana passada, um rapaz de 27 anos foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil, por transportar 2,5 kg de cocaína dentro da mochila em ônibus que saiu de Corumbá com destino a Campo Grande.

O passageiro disse aos policiais que levaria o entorpecente até a Capital e receberia R$ 2 mil pelo transporte. Ele também carregava uma porção de cloridrato de cocaína, que levava junto ao corpo.