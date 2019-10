Espancamento Trio nega espancamento e diz ter sido agredido por seis em tabacaria Os três amigos, assim como o segurança, passaram por exame de corpo de delito no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal)

Para a polícia os três clientes envolvidos em uma confusão na tabacaria localizada na Rua Euclides da Cunha, na região central de Campo Grande, afirmaram que foram agredidos por pelo menos seis funcionários do local na madrugada desta sexta-feira (25). Na versão deles, a briga começou depois que foram expulsos, sem qualquer razão para isso.

Em depoimento, os rapazes contaram que um deles estava conversando com uma menina, mas foi avisado por um garçom que ela tinha namorado e por isso era melhor de afastar. Ele saiu de perto e voltou para onde os amigos estavam. Pouco depois, os três resolveram ir ao banheiro e foram seguidos por outro funcionário e um segurança da tabacaria.

Sem qualquer explicação, os funcionários pediram para que o trio deixasse o local e os levaram até a recepção, orientando que pagassem a comanda. Para a polícia os três amigos contaram que foram à tabacaria depois do trabalho e que quando a confusão começou sequer tinham consumido, por isso questionaram o que deveriam pagar e o motivo de serem expulsos.

Neste momento, foram informados do valor da entrada, de R$ 30, mas antes que conseguissem acertar a conta, foram agredidos. Segundo o relato, dois seguranças uniformizados e outros quatro rapazes cercaram os amigos e começaram a briga. Os três afirmaram que reagiram como podiam, em legítima defesa.

A briga aconteceu já do lado de fora da tabacaria e dois dos rapazes conseguiram escapar. Logo em seguida perceberam que o amigo ainda estava sendo agredido e voltaram para buscá-lo. Conforme o registro policial, ele sofreu com corte no profundo no olho. Outro rapaz teve lesões nos lábios.

Os três amigos, assim como o segurança, passaram por exame de corpo de delito no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) nesta sexta-feira. A polícia também procura imagens de câmeras de segurança para esclarecer como começou a confusão.

Outra versão – Já o segurança da tabacaria afirmou em depoimento que o trio começou a tumultuar o local e provocar os seguranças por volta das 1h40. Ele então pediu licença para passar pelos suspeitos e acabou agredido com socos e chutes.

A briga foi contida, segundo ele, mas quando os rapazes estavam deixando o local o agrediram novamente. Em seguida fugiram sem pagar a conta. Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo segurança, os três são lutadores de artes marciais e um deles é militar do exército. O caso é investigado pela Polícia Civil.