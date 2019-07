Preso Trio que comprou produtos furtados da casa de empresário é preso Os três pagaram fiança e foram liberados em seguida

Policiais civis de Cassilândia prenderam, nesta segunda-feira (29), três homens que compraram produtos que foram furtados no domingo da casa de um empresário de 41 anos, localizada na rua Antônio de Freitas Pedrosa, no Centro da cidade.

Conforme o delegado Rodrigo Freitas, titular da Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia, aproveitando a ausência dos moradores, os ladrões arrombaram a porta dos fundos da residência e levaram joias, dois notebooks, dois telefones celulares, vídeo game e R$ 420 em dinheiro.

Ontem uma pessoa ligou anonimamente para a Polícia Civil e denunciou que Artur Magalhães Velosa, 20 anos, estava de posse de um telefone celular furtado. Os investigadores foram até a casa do suspeito no bairro São Vicente, e encontrou com ele um dos telefones furtados do empresário. O rapaz disse ter comprado o aparelho por R$ 150 do ex-detento Milton Cesar Tavares Cristaldo, 31 anos.

Diligências foram realizadas na casa do segundo suspeito que afirmou não ser o autor do furto, mas sim ter comprado diversos produtos de três desconhecidos. Como a esposa do acusado teria ficado brava ao saber da compra, ele disse que guardou os demais itens furtados do empresário na casa de Denilson Silva Arantes, 27 anos, colega de trabalho dele.

Na residência do terceiro acusado os policiais encontraram e apreenderam dois notebooks, o vídeo game, dois aparelhos de GPS e um Datashow, sendo que alguns dos objetos teriam sido deixados com o receptador em outras ocasiões. A Polícia Civil investiga agora a origem desses bens.

O trio foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia, onde foi autuado em flagrante por receptação. Os três pagaram fiança e foram liberados em seguida. Os objetos já identificados foram entregues para a vítima.