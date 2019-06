Conciliações trabalhistas TRT realiza mais de 900 audiências em conciliações trabalhistas em MS Semana Nacional de Conciliação aconteceu na última semana de maio

Entre os dias 27 a 31 de maio, a 5ª Semana Nacional de Conciliação em Mato Grosso do Sul, realizou 926 audiências trabalhistas em todo o estado. Foram arrecadados mais de R$ 9 milhões no Primeiro e Segundo graus, com 410 acordos. Ao todo 2.038 pessoas atendidas nos cinco dias.

De acordo com as informações, no país, mais de R$ 1 bilhão foi movimentado e mais de 25 mil audiências trabalhistas foram realizadas. Os dados são do Portal do Conselho Nacional de Justiça.

A campanha esse ano, trouxe como slogan ‘Menos Conflitos. Mais Soluções: com a conciliação o saldo é sempre positivo’, e para o presidente do TRT-MS, Nicanor Araújo Lima, conciliação é a marca fundamental da Justiça do Trabalho. Diariamente, os juízes do Trabalho e os conciliadores negociam e fazem acordos, resolvendo conflitos sociais entre Capital e Trabalho. É uma iniciativa que está se estendendo por todos os tribunais do País, fazer aquilo que nós sabemos fazer: conciliar. Isso faz parte da nossa essência, explicou.

Slogan

A temática da campanha deste ano contou com numerais e símbolos de operações matemáticas que visavam mostrar, de forma objetiva, os resultados positivos que a Semana da Conciliação Trabalhista tem alcançado desde 2015.

Somente nas quatro primeiras edições, foram contabilizados mais de 700 mil atendimentos, cerca de 102 mil acordos consolidados e uma movimentação de recursos superior a R$ 2 bilhões. Assim, como o próprio slogan destaca, com a conciliação o saldo é sempre positivo.

No ano passado, a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista arrecadou R$ 8.530.987,80 que foram pagos aos trabalhadores de Mato Grosso do Sul. A Justiça do Trabalho realizou 962 audiências, no Estado, com uma taxa de acordos de 35%.