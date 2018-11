G20 Trump cancela encontro com Putin durante o G20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje (29) o cancelamento da reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Cúpula de Líderes do G20 (que reúne as maiores economias do mundo), em Buenos Aires. A conversa estava marcada para sábado (1º).

A decisão de Trump ocorre no momento em que a guarda costeira russa deteve três navios ucranianos no Mar Negro. Há informações também sobre tripulantes feridos.



"Dado o fato de que os navios e os marinheiros não foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia, decidi que o melhor para todas as partes é cancelar a reunião prevista na Argentina com o presidente Vladimir Putin", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, apelou à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na tentativa de reverter a situação.

*Com informações das agências EFE e Télam