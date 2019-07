Controle fronteiriço Trump faz discurso patriótico e ressalta importância de controle fronteiriço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um discurso com ênfase nos valores americanos, durante a cerimônia de posse do secretário de Defesa, Mark Esper. “Nenhuma nação pode ser segura sem controlar suas fronteiras”, afirmou Trump nesta quinta-feira, durante o evento realizado na base do Pentágono em Arlington, na Virgínia.

Trump exaltou a capacidade das Forças Armadas americanas, embora tenha dito que espera não ter de usar esse poderio. Além disso, agradeceu o México pelo apoio para controlar o fluxo na fronteira sul dos EUA. Ele também parabenizou Esper pelo novo cargo e lhe desejou boa sorte, diante de muitos militares do país reunidos para a cerimônia.

Esper era secretário de Defesa interino e havia sido anteriormente secretário do Exército, entre 2017 e 2019. Antes de entrar no Departamento de Defesa, foi executivo de relações com o governo da Raytheon, importante empresa americana do setor de defesa.