PSG e Liverpool Tuchel acredita que Neymar e Mbappé poderão atuar no jogo entre PSG e Liverpool: "Há a possibilidade

Após Neymar e Mbappé se machucarem em amistosos pelas seleções brasileira e francesa, respectivamente, o Paris Saint-Germain não deve ter suas duas grandes estrelas afastadas de campo por muito tempo. Em entrevista coletiva, nesta sexta, o treinador da equipe, Thomas Tuchel, afirmou que os jogadores não vão atuar contra o Toulouse, mas que devem participar da partida contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões.

Não é grave com os dois. Há a possibilidade de que joguem contra o Liverpool, na quarta. Para o jogo contra o Toulouse, não há dúvidas, eles não estarão presentes.

Neymar e Mbappé realizaram exames na última quinta. Sobre o brasileiro, o clube informou que trata-se de um alongamento nos músculos adutores da perna direita. Já Mbappé teve a contusão confirmada no ombro direito.

O clube não deu prazo para retorno aos gramados, alegando ser necessário observar os atletas por mais 48 horas para fazer uma avaliação da evolução clínica. No entanto, Tuchel deu um prognóstico otimista, revelando uma conversa animadora com o jogador e o médico do clube.

Depois de conversar com médico e com o jogador, por mim, Neymar pode jogar na quarta. O problema não é grave.

Precisando ganhar para depender das próprias forças para avançar às oitavas de final da Champions, o PSG vai enfrentar o Liverpool na próxima quarta-feira, dia 28, no estádio Parque dos Príncipes. Um tropeço pode custar uma eliminação ainda na primeira fase. Antes disso, a equipe parisiense recebe o Toulouse, no sábado, às 14h (horário de Brasília) pelo Campeonato Francês.