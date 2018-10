Voos Tufão Trami faz com que cerca de mil voos sejam cancelados no Japão

O poderoso tufão Trami fez com que cerca de mil voos fossem cancelados no Japão hoje (30). O número ainda poderia aumentar enquanto continua seu avanço para o oeste do arquipélago, após deixar cerca de 20 feridos no sul do país.



As companhias aéreas japonesas cancelaram 937 voos neste domingo após os mais de 400 da véspera com origem e destino nas cidades de Okinawa e Kagoshima, onde cerca de 310 mil casas continuavam sem luz, e várias dezenas de pessoas ficaram feridas por causa dos fortes ventos, informou a emissora pública estatal NHK.



Na cidade de Yakushima, situada na região de Kagoshima, chegou-se a registrar 240 milímetros de chuva em três horas, o maior volume em meio século, segundo a Agência Meteorológica de Japão (JMA), que advertiu sobre o risco de desastres relacionados com o deslizamento de terra e transbordamento de rios.



A tempestade, catalogada como "muito forte" pela agência japonesa, se desloca a uma velocidade de 45 quilômetros por hora (km/h), com rajadas de vento de até 216 km/h. Por isso que a JMA recomendou à população evitar as atividades fora de casa.



Alguns serviços de trem de alta velocidade (shinkansen) que ligam o oeste do país a Tóquio foram suspensos e se esperam mais fechamentos ao longo do dia, segundo a NHK.