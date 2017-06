Turismo Turismo de MS será divulgado durante o Festival de Turismo das Cataratas

Foto: Marcos Labanca

Com objetivo de inserir e promover o turismo sul-mato-grossense entre as principais agências de viagens e operadoras de turismo do sul do Brasil e países que integram o Mercosul, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur-MS) participa da 12ª edição do Festival das Cataratas, considerado o maior evento fixo de Foz do Iguaçu e o segundo maior de turismo da região sul. O festival acontecerá de 28 a 30 de junho e integra agentes de viagens, operadores, hoteleiros, profissionais e gestores públicos do turismo, o objetivo é mobilizar, promover e gerar negócios.

A participação da Fundtur no festival faz parte de um planejamento estratégico de divulgação e promoção do turismo do Estado a um público diversificado e de grande influência. O evento vai proporcionar num curto período de tempo, uma ampla oferta de produtos, serviços e informações, favorecendo o fortalecendo da imagem e o fomento do turismo sul-mato-grossense. Os visitantes do estande também poderão degustar o tradicional caldo de piranha do chef Bahiano.Uma caravana composta por 47 empresários sul-mato-grossenses do segmento do turismo, dentre proprietários e representantes de atrativos, equipamentos, agências de turismo e representantes dos municípios participam do evento apresentando os roteiros, equipamentos e atrativos turísticos do Estado e da rodada de negócios.

O diretor-presidente da Fundação Turismo, Bruno Wendling, considera o evento um dos principais e mais importantes para o setor em Mato Grosso do Sul. “O destino Foz do Iguaçu tem um público potencial e real para Estado, a região sul do país é roteiro natural do turista internacional, oportunidade para potencializar a Rota Foz Iguaçu, Pantanal e Bonito”, garantiu. Bruno destacou ainda, a participação dos empresários sul-mato-grossenses no evento. “Momento positivo, pois potencializa a geração de negócios e aumenta a visibilidade do Estado enquanto destino turístico”.

Agentes de viagens e operadores de turismo terão a oportunidade de conhecer os principais produtos e serviços do turismo sul-mato-grossense. O festival é focado principalmente na geração de negócios, no fortalecimento e divulgação do turismo no âmbito nacional e internacional, busca o desenvolvimento sustentável, enfatiza as inovações tecnológicas, estimula a produção e disseminação da ciência, capacita profissionais impactando positivamente em toda a cadeia produtiva do turismo local e da região.

Serviço

12º Festival das Cataratas

Dias: 28, 29 e 30 de junho de 2017

Local: Rafain Palace Hotel & Convention Foz do Iguaçu – PR