Falha mecânica Turistas paraguaios ficam ‘presos’ no Brasil após falha mecânica em ônibus Empresa responsável pela viagem não estaria dando suporte aos turistas

Cerca de 40 turistas paraguaios estão ‘presos’ na cidade de Guarapuava, no Paraná após terem seu retorno para Pedro Juan Caballero interrompido por uma falha mecânica no ônibus que os transportavam de Balneário Camboriú, em Santa Catarina onde passaram por um período de férias.

Segundo o ABC Color, a denúncia que teria chegado era de que as pessoas estariam sem alimentos e abandonados no meio do nada. A empresa de turismo que é de Pedro Juan Caballero e seria responsável pela viagem dos paraguaios, não estaria se responsabilizando pelo ocorrido, conforme o site.

O site paraguaio teria entrado em contato com a empresa, mas que não puderam informar mais detalhes do que fariam a respeito com o grupo de turistas. A cônsul paraguaia no Brasil, Estela Martínez teria dito que está a par do caso e que começou a tomar medidas para ajudar os paraguaios.