Mundo Turquia não tem capacidade para acolher mais refugiados, diz presidente Recep Tayyip Erdogan se reuniu com os chefes de estado do Irã e da Turquia, Hassan Rohani e Vladimir Putin, respectivamente, nesta sexta-feira (7)

Foto: © DR

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou, nesta sexta-feira (7), que o país já não tem "a força ou capacidade" para acolher milhões de refugiados de Idleb, norte da Síria e junto à fronteira comum. Erdogan comentou, durante cimeira em Teerã, com os chefes de estado do Irã e da Turquia, Hassan Rohani e Vladimir Putin, respectivamente, sobre a situação no país da Ásia Ocidental, que o apelo dirigido aos "grupos terroristas" em Idlib para abandonarem as armas vai ajudar a travar o fluxo de refugiados. "Temos de adotar medidas comuns para impedir a migração, precisamos de ter sucesso no combate contra o terrorismo", disse Erdogan. "A Turquia já acolhe 3,5 milhões de refugiados [da Síria]. A população de Idleb é de 3,5 milhões. A Turquia não tem a força ou capacidade para receber mais 3,5 milhões", acrescentou. A situação em Idleb foi o tema de uma cimeira entre os líderes da Rússia, Irã (aliados do regime sírio) e Turquia (apoiador dos rebeldes) que já terminou em Teerã.

Rohani, Putin e Erdogan se reuniram em um centro de congressos no norte da capital iraniana no momento em que a comunidade internacional tem os olhos voltados para Idleb, temendo um desastre humanitário face a uma iminente ofensiva das forças pró-governamentais.

A cimeira em Teerã pode determinar se a diplomacia suspende qualquer ação militar em Idleb e zonas circundantes, onde vivem mais de três milhões de pessoas, quase metade das quais são civis deslocados de outras zonas da Síria.

Na área também estarão cerca de 10 mil 'jihadistas'. Mais de 350 mil pessoas morreram e milhões foram obrigadas a deixar as suas casas desde o início da guerra da Síria em 2011.