Capacitação TV Aparecida envia jornalista brasileiro para curso sobre zonas de conflito, em Israel O curso deverá receber cerca de 30 jornalistas brasileiros

O jornalista Fábio Soares vai representar a TV Aparecida no curso “Os Meios de Comunicação para a Paz em Zonas de Conflito”, em Israel. Voltado para profissionais da América Latina, o estudo é promovido pelo Consulado de Israel e o Instituto Internacional Histadrut-Israel.

O curso, que acontece de 25 novembro a 13 de dezembro, contempla aulas com uma série de especialistas e visitas a diferentes regiões do País para entender os conflitos no Oriente Médio, contemplando os aspectos geopolíticos, econômicos e sociais. O curso deverá receber cerca de 30 jornalistas brasileiros.

Fábio Soares que atua na TV Aparecida há cerca de 1 ano e atualmente é produtor dos programas Arquivo A, Aparecida em Debate e TJ Aparecida - recebeu com orgulho a indicação do Consulado e o apoio dado pelo editor-chefe de Jornalismo da emissora, André Costa:

"Eu me sinto privilegiado por ter sido indicado para participar desse curso porque, além de ser um reconhecimento pela minha qualificação, é uma prova de que a emissora aposta na capacitação e investe em seus profissionais.

Além disso, é mais um voto de confiança depositado em mim, de que trarei mais resultados para a empresa”, avalia Fábio, que já fez um intercâmbio no Canadá, após formar-se em jornalismo, na Bahia: “Fiz também especialização em jornalismo internacional, na capital paulista, a qual conclui em 2014. Na TV Aparecida estou tendo a oportunidade de unir os conhecimentos teóricos - colhidos anteriormente - à prática nesse curso em Israel", conclui.

Para o editor-chefe, André Costa, esse curso sobre zonas de conflito, em Israel, vai enriquecer ainda mais a qualificação da redação de jornalismo da TV Aparecida.

"A presença do nosso jornalista em um curso como esse é significativa, pois certamente teremos um profissional ainda mais qualificado para o nosso trabalho em equipe e enriquecerá as experiências pessoais do próprio Fábio."

Perfil profissional

Soares começou como operador de áudio na Rádio São Gonçalo AM, em São Gonçalo dos Campos, interior da Bahia, entre 2005 a 2009. Após concluir graduação em Jornalismo pela UNEF - Feira de Santana (BA) - trabalhou em uma agência de assessoria de imprensa e fez pós em Jornalismo Internacional pela PUC-SP. Trabalhou por 4 anos na produção da Rádio Canção Nova e no Jornalismo da TV Canção Nova. Atuou na produção da cobertura de viagens internacionais do Papa Francisco, na produção do telejornal Canção Nova Notícias e na direção da Catequese com o Papa Francisco. Atualmente está na TV Aparecida como produtor dos programas Arquivo A, Aparecida em Debate e TJ Aparecida.