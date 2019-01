TVE Cultura TVE Cultura traz mais de 150 horas de programação especial

O início de 2019 será de novidades para quem acompanha a TVE Cultura. A emissora pública de Mato Grosso do Sul preparou uma programação especial que, até março, vai exibir mais de 150 horas de atrações regionais exclusivas: jornalismo, documentários, música e atrações infanto-juvenis, entre outras, vão garantir entretenimento e cultura de qualidade para os telespectadores sob o tema “Juventude, o MS do Futuro”.

O slogan da nova programação tem por objetivo valorizar uma parcela da população que, em alguns anos, ditará os rumos do Brasil. Porém, hoje, muitos não veem perspectivas para participar ativamente da sociedade. Por meio da programação, espera-se mostrar que o jovem tem condições de ser protagonista de seu futuro, por meio da sua interação com o mundo.

Dois programas da TVE Cultura traduzem a presença da juventude na nova grade: o UniversoTop, elaborado por estudantes de Jornalismo da UFMS e que traz produções pensadas neste público-alvo; e o especial Guateka, ficção que retrata como o grupo de rap indígena Brô MCs usa da rima para expor a realidade e preconceitos que enfrentam e a luta por terras.

Toda a programação será transmitida por meio de sinal digital, garantindo alta qualidade de som e imagem. No sinal aberto, a TVE Cultura Digital pode ser sintonizada no canal 4.1, em Campo Grande e Terenos, e 13.1 em Dourados. A emissora também está presente em outras cidades do interior, em sinal analógico, e via satélite.

Você pode conferir a programação especial da TVE Cultura nos horários especiais –de segunda a sexta-feira, a partir das 9h15; no horário de almoço e na faixa nobre, a partir das 19h–; às sextas-feiras, às 21h15; aos sábados, das 8h às 11h e ao meio-dia; e nos domingos, a partir das 11h.

Quem está na nova grade da TVE Cultura

A população já pode conhecer algumas das novidades da programação de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 12h: além do Giro do Esporte, a mais completa revista sobre o desporto sul-mato-grossense que vai ao ar às segundas, quartas e sextas); o Panorama MS trouxe às terças e quintas um jornalismo inovador, que aprofunda debates sobre temas de importância local, nacional ou mundial dentro da realidade dos sul-mato-grossenses. Ambos os programas voltam em janeiro de 2019 com novidades para o público.

A TVE Cultura também terá novos episódios do Spoiler (que explora o mundo dos videoclipes, com novidades na cena musical) e do Dona Música (com apresentações mais que especiais de artistas da terra ou que passaram por Mato Grosso do Sul). O Arquivo Musical também está de volta, trazendo entrevistas e registros do que a TV Educativa de Mato Grosso do Sul exibiu ao longo de sua vida.

A programação de fim de ano ainda reservou espaço para especiais com festivais que marcaram 2018 no Estado: o 14º Festival América do Sul Pantanal, em Corumbá (com shows como os de Criolo, Martinho da Vila, Daniela Mercury e Roberta Miranda); o 19º Festival de Inverno de Bonito (que levou Michel Teló, Almir Sater e Renato Teixeira, Milton Nascimento e o duo Anavitória ao palco); e o 2º Festival Cultural do Chamamé, que reuniu em Campo Grande os maiores expoentes desse estilo musical no continente.

No Prosa & Segredos, o público poderá ver um pouco de shows, literatura, cultura e memórias do nosso Estado. Já o Especial Poético promete emocionar com uma viagem pelas poéticas modernistas.

As crianças também estão representadas na programação, pelo Giramundo, série que mostra o deslocamento entre culturas e modos; e o Vamos Acabar com o Monstro, que mistura jornalismo com animação para trazer lições sobre o enfrentamento ao bullying e drogas, entre outros.

Além das atrações próprias, quem sintonizar a TVE Cultura ainda contará com a programação da TV Cultura de São Paulo, considerada a segunda melhor do mundo –conforme estudo do Instituto Populos realizada a pedido da BBC em 14 países– e que reserva muitos horários com atrações para a garotada já consagradas: Peppa Pig, Patrulha Canina, Clube das Winx, Thomas e Seus Amigos, Sésamo e muitas outras ações com vários horários de exibição.