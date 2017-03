Uber inova e trÃ¡s carros com luxo maior para clientes em Campo Grande

Uber Select Uber inova e trás carros com luxo maior para clientes em Campo Grande

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

'Empresas de táxis e moto-taxistas que se atentem e procurem inovações, pois enquanto a polêmica cresce os mais 'sábios', vão pensando em novas formas de serem queridos por seus clientes'...

A Uber, aplicativo de "carona paga", vai expandir os serviços em Campo Grande. Na tarde desta quinta-feira (16), será oferecida na Capital e outras 13 cidades brasileiras a modalidade Uber Select, significando carros de luxo a sua disposição.

A empresa que já mantinha esse serviço em outros países enova e a propaganda é de carros mais novos e espaçosos, mas com preço até 20% maior, porém com o "glamour", esbanjado. Na Uber X, que já estava disponível desde setembro em Campo Grande, são aceitos veículos fabricados a partir de 2008. Na versão Select, entram carros com fabricação a partir de 2012.

Esse novo serviço é intermediário entre Uber X e Black. Na última modalidade, os carros devem ser de luxo (sedan e SUV), pretos e com bancos de couro.

De acordo com a empresa, os usuários ganham mais controle sobre o carro que irão receber e podem contar com mais conforto.

A nova modalidade deve contemplar a partir de hoje em São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Vitória, Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Campo Grande.