UCDB abre inscrições para o Vestibular 2018

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Vestibular

A Universidade Católica Dom Bosco está com inscrições abertas para o Vestibular UCDB 2018 e podem ser feitas pela internet no sitevestibular.ucdb.br até o dia 27 de novembro. Doadores de sangue terão isenção da taxa do vestibular, mas para isso a doação terá de ser feita até o deia 10 de novembro, apresentando a carteirinha de doador na Área de Relacionamento da UCDB (SeR UCDB). São oferecidas vagas em 35 cursos de graduação presenciais, e mais 20 cursos na modalidade a distância.

A prova (redação e mais 60 questões objetivas sobre conteúdos do ensino médio) será aplicada no dia 3 de dezembro (domingo), das 8h às 12h, no campus Tamandaré. Candidatos ingressantes pelo Enem 2016 ou 2017 e participantes do Desafio UCDB 2018 estarão dispensados de fazer novo processo seletivo, mas deverão apresentar a pontuação mínima de 400 pontos obtidos na prova.

Do total de vagas oferecidas no Vestibular UCDB 2018, 30% são reservadas aos candidatos que optarem em utilizar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 30% aos candidatos que participarem e optarem em utilizar os resultados do Desafio UCDB e 40% para a prova de vestibular. O valor da taxa do vestibular é R$ 40.

Cursos presenciais

São 29 cursos de bacharelado: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Zootecnia. Cinco cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Pedagogia, Letras, História e Educação Física. Além de um curso tecnológico: Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A UCDB Virtual oferece 20 cursos de graduação, sendo 12 superiores de tecnologia, quatro de licenciatura e quatro bacharelados. O processo seletivo dos candidatos aos cursos em oferecimento a distância é individual. Mais informações pelo site da UCDB Virtual.

Cursos a distância

São quatro cursos de bacharelado: Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e Teologia. Doze cursos tecnológicos: Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão Pública, Gestão Ambiental, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Processos Gerenciais e Secretariado. Além de quatro cursos de licenciatura: Filosofia, História, Letras e Pedagogia.

O gabarito do Vestibular UCDB 2018 será liberado no dia 4 de dezembro, o resultado será divulgado no dia 6 de dezembro e as matrículas poderão ser feitas de 6 a 12 de dezembro. As aulas terão início em 31 de janeiro de 2018. Mais informações sobre o Vestibular UCDB 2018 podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-3300.